Az egykori zeneszerző szerint talán soha nem készül már új Banjo-Kazooie

Ha a Microsoft meg akarja menteni platformját, ahhoz szükség lesz visszahoznia néhány olyan legendát a színtérre, mint a Banjo-Kazooie, azonban hiába várták sokan már az idei E3-ra, egyelőre úgy tűnik, hogy nem sok esély van az egykori kaland folytatására.

Pontosan ezt az elvet vallja Grant Kirkhope, az egykori alkotás zeneszerzője is, aki a VGC magazinnak egy interjúban elmondta, hogy bár nagyon örül annak, hogy még mindig nem felejtették el a rajongók a játékot, azonbanGrant abban sem biztos, hogy van-e manapság megfelelő piaca egy ilyen játéknak, mindenesetre a Rare most rendkívül elfoglalt a Sea of Thieves támogatásával, de hogy azért valami pozitívumot is mondjon, hozzátette pluszban, hogy talán az E3-as hangok és kérések után a Microsoft újragondolja kicsit a Banjo-Kazooie jövőjét.