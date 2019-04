Az egyik színésznő gyakorlatilag megerősítette, hogy készül a Horizon Zero Dawn 2

Sejthető volt, hogy a Guerrilla Games és a Sony nem fog pont egy Horizon Zero Dawnt folytatás nélkül hagyni, azonban most az egyik színésznő gyakorlatilag meg is erősítette, hogy már hegesztik a második részt.

Janina Gavankar a The Frozen Wilds DLC-ben játszotta Tatait, és mivel a Star Wars Battlefront 2-ben ő játszotta Iden Versiot, így ott volt ő is a Star Wars Celebration Chicago fesztiválon (ahol egyébiránt bemutatták a Star Wars IX első trailerét is), egy rajongó pedig elmondta a színésznőnek, hogy ő miatta kezdett el játszani a Horizon Zero Dawnnal, és nagyon hálás érte.Erre Gavankar válasza az volt, hogy. Persze nem tekinthetjük távolról sem hivatalos bejelentésnek ezt, de lehet készülni rá, hogy vissza fogunk térni még a megismert robotdínós világba.