Az egyik legnépszerűbb Elden Ring mod egy szimpla Easy Mode

Rengeteg Elden Ring mod van, lévén a Nexus Mods jelenleg 527-et tartalmaz - igen ám, de az összes elérhető ReShades, csinos arcbeállítás és fegyver-újrafestés között az egyik legnépszerűbb mod a FromSoftware legújabb slágeréhez egy szimpla "Easy Mode".

Odashikonbu " Easy Mode For Elden Ring " modját március 12-i debütálása óta közel 50 000-szer töltötték le, ezzel a cikk írásakor a Nexus ötödik legnépszerűbb Elden Ring modja. Három verzió létezik: egy "Damage Edit Only", egy "Damage Tweak + 10x Rune" és odashikonbu "Personal Edit".Mindhárom sok mindent ugyanazt teszi, például 50%-kal csökkenti a kapott sebzést, 25%-kal növeli a támadássérülésedet, és megduplázza mind a találati doboz sugarát, mind a flaskákból visszanyert életerő mennyiségét. Ezek vonzó módosítások, amelyek még a legkeményebb ellenséget is tökfilkónak tűntetik.