Az egyik legjobb sétaszimulátor húzható be ingyen az Epic Games Store-ról

Az Epic Games Store ünnepi ingyen játékszezonja már javában tart, a mai cím pedig a The Vanishing of Ethan Carter, avagy az egyik legjobb sétáló szimulátoros felfedezőjáték, amely szintén debütál az Epic áruházában.

A The Vanishing of Ethan Carter még 2014-ben jelent meg a Steamen, mielőtt az Epic Games Store egyáltalán létezett volna. A fejlesztő The Astronauts egy évvel később kiadta az Unreal Engine 4 által hajtott Redux kiadást. A Redux kiadás javított látványvilággal, átdolgozott mentési rendszerrel, amely aEbből kifolyólag ha érdekel a produktum, akkor mielőbb csapj le rá, tekintve hogy holnap 17:00-ig van lehetőséged behúzni, ha IDE kattintasz.