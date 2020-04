Az egyik legikonikusabb pankrációmozdulat került be a Gears 5-be

Ha azt hitted, hogy nem lehet még az eddigieknél is menőbb a Gears 5 , akkor most figyelj, ugyanis a The Coalition beletette a játékba Dave Bautista, avagy pankrációs művésznevén Batista ikonikus mozdulatát.

Mint azt tudjuk, maga a színész, mint karakter benne van a játékban, akivel nyugodtan darálhatunk az online csatamezőkön, és most a fejlesztők voltak olyan jófejek, hogy, avagy a mozdulatot, ami anno rajongók millióit tudta pillanatok alatt felcsigázni.Ha mindig is szeretted volna látni, ahogy a színész/pankrátor egy idegen lényen adja be a támadást, akkor a Gears 5 most lehetőséget ad erre. Ha április 20-áig játszol egyet a Gears 5 bármelyik játékmódjában, akkor teljesen ingyen megkapod te is a Batista Bomb kivégzést.

