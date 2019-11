Az EA nem felejtette még el a Titanfall 3-at

Akkora a felfordulás jelenleg az EA háza táján az Apex Legends és a Star Wars-játékok miatt, illetve annyira leterhelte a kiadó a Respawn Entertainment csapatát, hogy rengeteg rajongó megijedt egy kicsit attól, hogy elfelejtették a Titanfall 3-at.

Merthogy annak idején bőszen beszéltek a mechás sorozat folytatásáról, konkrétan is elhangzott a Titanfall 3 cím, még ha a fejlesztés kezdetét mindvégig tagadták, azonban a helyzet időközben a fentiek szerint megváltozott, de Blake Jorgensen egy befektetőknek tartott eseményen határozottan kiemelte, hogyMagyarul a játék terveit biztosan nem építik be az Apex Legends-be, nem terveznek törlést sem, a Titanfall 3 egyszer majd megjelenhet egy önálló alkotásként, de a Respawn Entertainment részéről az Apex Legends szerinte most prioritást élvez.