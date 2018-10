Az EA már vizsgálja a Command & Conquer folytatásának lehetőségeit

Túlzás nélkül rengeteg embernek okozott csalódást az Electronic Arts, amikor az E3-on bejelentették, hogy mobilokon támasztják fel a legendás Command & Conquer-sorozatot, és mivel a rajongók részéről azóta sem ültek el a kedélyek, itt volt már az ideje egy közleménynek.





Az OpenRA fórumán így Jim Vessella, a sorozat producere tett egy rövidke bejelentést, melyben leírta, hogy eljutott hozzájuk a rajongók hangja, ami teljesen határozottan azt követelte tőlük, hogy a sorozat mielőbb visszatérhessen PC-n is, egy teljes értékű folytatással.Jim kiemelte, hogy ő maga is már két évtizede a C&C nagy rajongója, ezáltal egyetért ezekkel a véleményekkel, és mindenkit meg szeretne nyugtatni, hogy nem is olyan régen megvizsgálták a lehetőségeket, első körben ugyanakkor csak klasszikus epizódok újrakeverése kapcsán, de jó hír, hogy már elindították a munkát, aminek jóvoltábólAz EA berkein belül tehát hajlanak a Command & Conquer-sorozat megfelelő feltámasztására, a nagy kérdés csak az, hogy a kiadó fejesei mennyire köpnek bele a levesbe?