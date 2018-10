Az EA leszedte a FIFA 19 közösségi oldalairól Ronaldo képeit a szexuális zaklatási botrány miatt

Átigazolása miatt nem kis fejtörést okozott már korábban is Cristiano Ronaldo az Electronic Arts-nak a FIFA 19 miatt, azonban a hírek szerint a sztárfocista körül most ismét áll a bál, miután szexuális zaklatási botrányba keveredett.

A napokban történt ugyanis, hogy nyilvánosságra hozta történetét Kathryn Mayorga, aki szerint 2009-ben Ronaldo egy Las Vegas-i hotelben megerőszakolta őt, amiért most beperelte a sportolót, ezzel komoly fejtörést okozva neki.Bár Cristiano Ronaldo korábban tagadta az ellene felhozott vádakat, az EA Sports azonban mégis drasztikus döntést hozott, lévén úgy határoztak, hogy az egykoron a Real Madrid, pár hónapja viszont már a Juventus színeiben játszó focistát a háttérbe szorítják, amennyire csak lehet.Bár a boltokba került játékokat már nem zúzatják be a dobozképek miatt, azonban a közösségi oldalakon, így, helyükre pedig teljesen általános képeket, logókat és egyebeket tettek.Az Electronic Arts közleményéből kiderült, hogy határozottan a szexuális zaklatási botrány miatt szánták magukat erre a lépésre, mert látták a jelentést, ami felsorolja a Ronaldo elleni vádakat, és bár folyamatosan monitorozzák majd a szituációt, ellenben addig is leveszik a focistát mindenhonnan, mert ha igazak a hírek, az egyáltalán nem összeegyeztethető az EA értékeivel.