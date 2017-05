Az EA legalább 14 millió Star Wars Battlefront 2-t szeretne eladni egy év alatt

Az EA az aktuális üzleti jelentés után a befektetőknek merész, ámde közel sem teljesíthetetlen tervet vázolt fel azzal kapcsolatban, hogy mekkora sikere lesz szerintük a Star Wars Battlefront 2 -nek.

Elemzéseik alapján ugyanis az elkövetkezendő egy év alatt, avagy üzleti esztendővel mérve, noha Andrew Wilson szerint természetesen abban reménykednek, hogy ennél is sokkal jobb eladásokat produkálhat majd a játék.Wilson kiemelte, hogy a rajongók eddigi visszajelzése nagyon kecsegtető, ami nem véletlen, hiszen a Star Wars Battlefront 2 az első játékhoz képest legalább háromszor akkora tartalommal kecsegtet. Az EA kiemelte, hogy a sikert már most jól jelzi többek között az is, hogy a játék első trailerét csak a Youtube-on és más közösségi platformokon 16 millió felhasználó látta összesen.