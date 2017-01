Az EA kihagyha az idei E3-at, és saját eseményén mutatja meg az új Star Wars-játékokat

Az Electronic Arts az éjszakai órákban hivatalosan is bejelentette, hogy nem kívánnak érdemben és közvetlenül részt venni az idei E3 expón sem, így a jól megszokott módon inkább a show időpontjára időzítve egy saját EA Play eseményt rendeznek rajongóiknak.

Erre június 10. és június 12. között kerülhet majd sor a Hollywood Palladiumban, így az EA itt teszi kipróbálhatóvá legújabb alkotásait, de természetesen várható tőlük élő bejelentkezés és konferencia is, hogy bemutathassák legújabb műveiket, amelyek közül az E3-on legfeljebb csak érintőlegesen bukkanhat fel néhány a Sony vagy a Microsoft prezentációján.Hogy mégis mit várunk az idei EA Play alkalmából a kiadótól? Amire mérget vehetünk, hogy lesz ott bőséggel Star Wars-játék, így a Battlefront 2 bemutatója mellett, és miközben egy rakás sportjáték érkezéséről hallhatunk, bizonyára a Mass Effect Andromeda első DLC-je vagy kiegészítője is itt debütál majd.Korábbi pletykák alapján nem kizárt még, hogyegyaránt itt hullhat le a lepel, de ideje lenne már kezdeni valamit a Need for Speed, a The Sims és a SimCity játékokkal is.