Az EA fejese szerint nincs már messze az új Skate megjelenése

Néhány év telt el a Skate 4 bejelentése óta, ellenben azon kívül, hogy megerősítették, hogy az új Skate fejlesztés alatt áll, az utolsó hír a rebootról 2021 augusztusában érkezett, és akkor sem túlzottan túl sok mindent tudtunk meg.

A játék PC-s megjelenését megerősítették, de a jelek szerint még a fejlesztés korai szakaszában volt. Nos, lehet, hogy mégsincs olyan messze a premier, mint vártuk, hiszen az EA legutóbbi bevételi konferenciáján Andrew Wilson vezérigazgató azt sugallta , hogyEz azt jelentheti, hogy valamikor idén kellene debütálnia. Sőt mi több, Wilson azt is kijelentette, hogy a Skate reboot "középpontjában" a felhasználók által készített tartalom áll majd - jelentsen ez bármit is. Remélhetőleg hamarosan többet is megtudhatunk a projektről!