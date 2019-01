Az EA elismerte az újabb Star Wars-játék törlését, de teljesen elkötelezettek maradtak a franchise iránt

Az Electronic Arts egyik szóvivője formálisan is megerősítette a Variety munkatársainak azokat az értesüléseket , miszerint törölték a Visceral Games által elkezdett, majd az EA Vancouver által folytatott Star Wars-játék munkálatait.

Mint a kiadó kiemelte, éjszakákon át tartó spekuláció eredményeként született meg a döntésük, tehát nem egy hirtelen felindulás eredményeként törölték a projektet, azonban aggodalomra semmi ok, a vancouveri brigád ugyanis a jövőben is Star Wars tartalmak és játékok fejlesztésével foglalatoskodik majd.Az EA szóvivője kiemelte, hogy továbbra is, és különösen izgatottak a Respawn Entertainment által készített Star Wars Jedi: Fallen Order kapcsán - mivel gyakorlatilag ez az egy aktív projektjük maradt előrehaladott állapotban -, végezetül pedig megígérték, hogy amint eljön az ideje, bővebb részletekkel szolgálnak a többi Star Wars-játék kapcsán.