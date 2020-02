Az EA a következő generációba is elviszi a The Sims-sorozatot

Alig néhány hónapunk maradt a következő konzolgeneráció megjelenéséig, így nem meglepő, hogy egyre több helyről hallhatunk terveket arra vonatozóan, hogy a népszerű sorozatokat megpróbálják átültetni az új masinákra.

Pontosan ezt tervezi az Electronic Arts a The Sims-sorozattal, Andrew Wilson vezérigazgató ugyanis egy befektetőknek szánt eseményen a kapcsolódó kérdésekre válaszolva kiemelte, hogy, ezáltal rengeteg ötletük van már arra vonatkozólag, hogy miként léphetne újabb szintre a széria.Mint kiemelte, a cross-platform és a felhő alapú megoldások, valamint a közösségi interakciók mindennél fontosabb szerepet játszanak majd a jövőben érkező The Sims-játék kapcsán, mely nagy valószínűséggel már a The Sims 5 név alatt jelenhet meg PS5-re és Xbox Series X-re. Izgatottan várjuk a konkrétumokat!