Az EA 1 millió dollárt adományoz a jacksonville-i lövöldözésben elhunyt játékosok családjának

Még mindig nem eszmélt fel teljesen a játékipar a Jacksonville-ben történtek után , amikor egy Madden NFL 19 rendezvényen az egyik látogató váratlanul fegyvert rántott, és lövöldözni kezdett, aminek következtében két játékos is életét vesztette.

Bár érezhetően az EA sem találta a helyét a történtek után, így a megkésett közlemény és részvétnyilvánítás után csak most jutottak el addig, hogyHa mindez nem lenne elég, az EA bejelentette továbbá, hogy hamarosan egy kapcsolódó alapítványt is indítanak, aminek részeként bárki adakozhat majd a tragédiában elhunytak családjának, de jövő héten egy streaming esemény is lesz Jacksonville Tribute név alatt, aminek pontos tartalma egyelőre még nem ismert, szomorú apropója viszont adott.