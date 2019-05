Már évek óta folynak a pletykák egy új Fable-játék érkezéséről, lévén a Microsoft kötelékéhez tartozó Playground Studios csapatánál egy ideje már készülődik egy szerepjáték, amibe óriási energiát és pénzt fektetett a redmondi óriás.

A NeoGAF fórumán felbukkant pletykák tanúsága szerint ezt a projektet mutatja majd be az idei E3-on a Microsoft, mely nem a Fable 4 lesz, hanemEz éppen kapóra is jönne a Microsoftnak, hiszen a játék megjelenését a szóbeszéd szerint csak 2021-ben tervezik, tehát a következő generációban, ami azt jelentené, hogy az Xbox One utódkonzoljának már biztosan lenne egy nagyon erős exkluzív alkotása.