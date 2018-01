Az E3-on látható és talán már kipróbálható is lesz a Cyberpunk 2077

Minden tekintet a CD Projekt RED csapatát fürkészi az idén a Cyberpunk 2077 miatt, ami bár nem tudni, hogy idén megjelenhet-e majd, ellenben az egyre biztosabb, hogy legkésőbb az E3-on mindent megtudhatunk róla.

Bár mindez még nem hivatalos, de a GRYOnline, az egyik legnagyobb lengyel videojátékos magazin nemrégiben arról írt, hogy belsős forrásaik szerint az idei E3 során egy friss trailert kap a Cyberpunk 2077 - méghozzá meglepő módon a Microsoft konferenciáján -, ami mellettZárt ajtók mögött ugyanis a CD Projekt RED állítólagosan már egy demót is megmutat a kiválasztottak számára, ami hasonló stratégia lenne, mint amit anno a The Witcher 3: Wild Hunt esetén is alkalmaztak. Kíváncsian várjuk!