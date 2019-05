A 343 Industries közösségi igazgatójaként megismert Brian Jarrard a Redditen bejelentette , hogy most már biztosan túl korai volt, amikor áprilisi időpontot jelentettek be a Halo: The Master Chief Collection PC-s változatának tesztjeihez.

Sőt mi több, Brian egy hozzászólásban jelezte, hogy most már abban is biztos, hogy, csak valamikor az év legnagyobb videojátékos eseménye után.Brian egyébiránt ismét mindenkitől elnézést kért, lévén túl korán jelölték ki az áprilisi dátumot a PC-s port tesztjeihez, de ha ezúttal nem a levegőbe beszélt, akkor egy hónap múlva már úgysem emlékszünk a most történtekre.