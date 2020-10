Az autók és a stílusirányzatok kerültek a Cyberpunk 2077 legújabb videójába

Kiadta a CD Projekt Red a Night City Wire videósorozat legújabb epizódját, amiben ezúttal is több témát érintettek a Cyberpunk 2077 -hez kapcsolódóan, és szerencsére ezúttal is tartották a 25 perces hosszt, ergo van bőven mit nézni.

Első körben az autókra helyezte a hangsúlyt a műsor, majd egy éles váltással ráterelődött a téma arra, hogy Night City-ben milyen stílusirányzatokkal fogunk főként találkozni. Például személyes kedvencünk a Neomilitarista közeg, azonban rajtuk kívül is bőven akad még vonulat, amit az NPC-k képviselni fognak.Lessétek meg az alábbiakban a videót, és közben nyugtázzátok, hogy a Cyberpunk 2077 november 19-én jön PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, Xbox Series X-re, illetve mint az újonnan kiderült, Stadiára is ekkor robog be.

