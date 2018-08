Az augusztusi frissítéssel tér vissza Palpatine császár a Star Wars Battlefront 2-be

A DICE bejelentette, hogy már nem kell sokáig nélkülözniük a Star Wars Battlefront 2 rajongóinak Palpatine császárt, a kérdéses karakter ugyanis az augusztusi ingyenes frissítéssel térhet vissza a játékba.

Mint ismert, Palpatine már korábban is szerepet kapott a harcokban, de akkor sikerült olyan erősre alkotniuk a készítőknek - a falakon is áthatoló villámlásai a mai napig kísértenek minket -, hogy gyakorlatilag nem volt ellenfele, ígya játékba - remélhetőleg már végleg.Palpatine mellett az augusztusi frissítéssel szintén visszatér továbbá az Ewok Hunt játékmód átdolgozott változata is, de kapni fogunk egy halom további finomhangolást, így például újra balanszolt stamina vár a fénykardos hősökre és így tovább.