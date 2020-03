Az Atlus szeretné nyugatra is elhozni a Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers-t

A Persona-sorozat az utóbbi években óriási népszerűségre tett szert a nyugati világban is, noha őshazája még mindig leginkább Japán, éppen ezért az Atlus a mellékszálakat csak nagy elővigyázatosság mellett szállítja le hozzánk.





Mi sem jobb példa erre, mint a Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers esete, lévén az Atlus a minap egy kérdőívet töltetett ki azokkal a játékosokkal, akik megvásárolták a Persona 5 Royal-t, és ebben az a kérdés is szerepelt, hogy mennyire érdekelné a rajongókat, ha a Persona 5 Scramble mellékszál az ő régiójukban is megjelenhetne.A kiadó tehát a rajongókra bízza magát a kérdéses alkotás nyugati premierjével, így ha szeretnétek a jövőben ti is Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers -t játszani és megvan a Persona 5 Royal, akkor a PS4 főképernyőjén, a játék lenyíló menüjében megtaláljátok a kérdőívet.