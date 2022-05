Az Atlus már megint a Persona 6 kapcsán kérdezősködik egy új felmérésben

A japán fejlesztő Atlus jól ismert a zseniális JRPG-jeiről, mint például a Persona és más játékok - de a cég arról is jól megismerhető, hogy egészen sajátos platformokat választ a játékok kiadásához.

Az évek során azonban a dolgok megváltoztak, és az Atlus a legtöbb címét több platformon is megjelenteti. Hogy lépést tartsanak játékosbázisuk kéréseivel, az Atlus új felmérést adott ki az észak-amerikai rajongók számára, amely több témát is érint. Érdekesség, hogy a felmérés a japán felméréssel egy időben jelent meg. felmérés több kérdést is tartalmaz, melyben a játékosok elmondhatják az Atlusnak, hogy milyen játékokat szeretnének kipróbálni, és milyen platformon. Az egyik kérdésben például azt kérdezik a játékosoktól, hogy milyen platformokon szeretnének játszani olyan játékokkal, mint a Persona, a Shin Megami Tensei és az Etrian Odyssey sorozat, amelyek között olyanok szerepelnek, mint a PC, a jelenlegi konzolok és az okostelefonok.Hasonlóképpen, egy kérdés arra kérdezi a játékosokat, hogy, vagy egy más műfajú Persona játékot, például harci játékot, szimulációt stb. játszani. A felmérésben szerepelnek olyan kérdések is, hogy a játékosok szeretnének-e remake-eket olyan játékokhoz, mint a Persona 2 vagy a Persona 3.