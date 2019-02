Az Atlus egy felmérés keretein belül érdeklődik, mit szeretnének a játékosok

Az Atlus egy felmérés keretein belül igyekszik megtudakolni a fogyasztóktól, hogy mégis milyen irányt látnának szívesen tőlük, ezért több kérdésben is próbálják kideríteni, hogy vajon mik a közönség igényei.

Első körben afelől érdeklődnek, hogy melyik játékba szeretnének új kontentet, válaszként pedig többek között ott szerepel a Catherine, a Dragon's Crown és a Persona-játékok is, illetve hogyTovábbá kitérnek arra is, hogy az adott illető digitális vagy fizikai formátumban vásárol játékokat, no meg hogy milyen gyakran ruház be gyűjtői kiadásokra. Még nem tudni egyelőre, hogy mi célt fog szolgálni ez a felmérés, remélhetőleg nem csak tessék-lássék jelleggel dobták ki a világhálóra...Ha te is kitöltenéd, kattints IDE