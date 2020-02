Az Atelier Ryza lehet a sorozat eddigi legjobb eladásokat produkáló epizódja

Igencsak nagy mozgolódás volt az elmúlt órákban a Gust néhány vezető munkatársának Twitter-csatornáján, miután bejelentették, hogy az Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout lehet a kérdéses szerepjátékos sorozat eddigi legnépszerűbb epizódja.

Történt ugyanis, hogy az Atelier Ryza eladásai a közelmúltban meghaladták a 350 ezres példányszámot világszerte, ami a Gust szerint azt jelentheti, hogy a Koei Tecmo által gondozott alkotás hamarosan túlszárnyalhatja a sorozat eddigi eladási rekorderét, a 370 ezres példányszámmal büszkélkedő Atelier Sophie-t.Aki esetleg nem tudná, az Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt megjelent már korábban, és természetesen felénk is elérhető az RPG műfaj kedvelőinek dedikálva.