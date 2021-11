Az Atari felvásárolta a MobyGames-t

A kifejezetten ismert közösségi adatbázis, a lényegében videojátékokkal foglalkozó IMDB-nek is tekinthető MobyGames most új gazdát cserél, ezúttal egy egykoron nagy cég csapott le az oldalra.

Ugyanis a nagy múltú Atari csapott le a MobyGames-re. A közösség által szerkesztett weboldalon több mint 300 ezer játéknak lehet minden pontos adatát megtekinteni, ahol természetesen moderátorok is tevékenykednek.Mindezek ellenére a MobyGames mégis egy üzleti vállalkozás, mely korábban többször is tulajdonost váltott, korábban volt GameFly Media 2011-es évben tulajdonos, most pedig a BlueFlame Labs. A BlueFlame kötött jelenleg megállapodást az Atarival, jó kérdés hogy mit fog kezdeni az Atariután a céggel.