Az Asus videón mutatja meg, hogy firkáld össze a laptopod

Bár egy ideje már piacon van az Asus talán legjobb AMD-s gépe, a Asus ROG Zephyrus G14 - amit mi különösen kedveltünk teszünkben - , de annak idején meggyűlt a bajunk a ledes hátlappal, pedig az egyik legpoénosabb fícsörről van szó, most viszont megvilágosodhat mindenki.

A laptop egyik különlegessége a fedlapon helyet kapó led panel, amit a gyártó nemes egyszerűséggel csak AniMe Matrix LED-nek nevez, tesztünk alatt még nem volt végleges szofvter hozzá, így épp amikor a napokban újra kezünkbe került a kütyü, örömmel konstatáltuk, hogy működik, nem is akárhogy.Az újítás lényege, hogy az általában teljesen fedett, vagy jó esetben logót tartalmazó, különféle értesítéseket lehet megjeleníteni rajta, de akár a hangulatunkat is kifejezhetjük vele, vagy épp menőzhetünk a lan partyn.A fedlap alatt elhelyezett, 1215 darab mini ledből álló "kijelzőre" nem csak statikus ábrákat, információkat lehet "rajzolni", de különböző mozgó formákat is, ami nem is olyan bonyolult, sőt mi több, még tutorial is van hozzá. A fedlap beizzításáról bővebben az alábbi videó ad felvilágosítást:

