Az Asus ROG beállt az ESL One versenysorozat szponzorai közé

Az egyébként is kifejezetten színvonalas ESL One versenysorozat nem akármilyen céget köszönthet a partnerei között, merthogy az Asus Republic of Gamers is beállt a rendezvényszéria mögé, mint támogató.

No de miben is merül ki ez a szponzoráció? Gyakorlatilag a PC-ket és a monitorokat szolgáltatják a megmérettetésekhez, illetve az elemzőasztalt is Asus laptopokkal szerelték fel, sőt a partnerkapcsolat már életbe is lépett a február 22-24-éig tartó katowicei eseményen, majdEz még nem minden, lévén az új termékek bemutatását követően azonnal frissítik az eszközparkot, de a közvetítés élményét is igyekszik magasabb szintre emelni az Asus. A versenyszéria következő állomása a Mumbai-i rendezvény lesz, április 19. és 21. között.