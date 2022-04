Az Asus bemutatta a világ első gamer kontaktlencséjét

Az Asus a ROG brandjén belül lerántotta a leplet a ROG Smart Lens-ről, ami egy gamer kontaktlencseként írható lesz, melyhez hasonlót nem igazán láthattunk még a piacon - hacsak a gamer szemüvegeket nem számítjuk.

A beépített fej és szemkövető rendszer immerzív játékélményt kínál és számos egyéb lehetőség előtt is megnyitotta a kapukat. Ilyen például az ROG Command Center, mely a következő szintre emeli az irányítást. A ROG Smart Lens segítségévelElég csak a szemünkkel vezérelni a legfontosabb beállításokat és pislogással megerősíteni azokat. 10 gyorsgomb is beállítható szemvezérlésre, így akár a mikrofon némítása vagy a zenehallgatás is vezérelhető a ROG Smart Lens segítségével. Még sem árcédula, sem megjelenési dátum nem áll rendelkezésünkre - csak egy dátum, ami április 1! ;)

Nézd nagyban ezt a videót!