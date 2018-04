Az ARMA III és a Day of Infamy is ingyen letölthetők a hétvégén

Rögtön két nagyszerű katonai lövölde is ingyen letölthetővé vált a Steamen, így megtudtuk, hogy a Bohemia Interactive április 30-ig teljesen szabadon lehúzhatóvá tette az ARMA III -at, avagy korunk legjobb katonai szimulátorát.

Az ingyenes hétvége során, akinek pedig megtetszett volna a katonásdi, az 66 százalékkal olcsóbban szerezheti be magának az alkotást, valamint a hozzá megjelent 75 ingyenes frissítést és a 10 DLC csomagot.Ha a modern háborúzás nem a mi asztalunk, de szívesen lövöldöznénk egyet a második világháborúban, akkor a másik jó hírünk, hogy szintén a Steamen ingyenes lett a Day of Infamy című keményvonalas FPS is, amit szintén április 30-ig nyúzhatunk szabadon, ha pedig megtetszett volna,meg is szerezheted magadnak.