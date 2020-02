Az Apex Legends sem marad közömbös a Valentin nap kapcsán

A rózsák vörösek, a túlélők meg szépek, gyere csak közelebb, és mindjárt véged - hirdethetné a Respawn Entertainment legújabb eventjéhez kapcsolódó szlogen átköltött változata, lévén a népszerű battle royale is rózsaszínre vált a szerelmesek ünnepén.

Bár nekünk is hánynunk kell ettől az egésztől, de a Valentine's Day Rendezvous event miatt azért érdemes lesz belépni a játékba, hiszen többek között minden egyes cselekedetünkért cserébe dupla tapasztalati pont jár majd, ésEz azonban nem minden, hiszen akadnak bőven majd tematikus skinek, de kapcsolódó akciók is, így február 14-ig például mindössze 500 Apex coinba kerül a Love Struck Charm és 800 Apex coinba a Longbow "Through the Heart" fegyver skin.