Az Anthem produkálta februárban a legjobb eladásokat Amerikában

Bár sem a szakma, sem a rajongók nem ájultak el tőle, nagyon sokan felültek az Anthem hype-vonatára a tengerentúlon, az NPD legújabb eredményei alapján ugyanis a Bioware alkotása volt februárban a legkelendőbb videojáték odaát.

Mellette egyébiránt sorban a Jump Force és a Kingdom Hearts 3 uralták még a lista vezető helyét, de azért érdemes a többi szereplőt is kiemelni, hiszen a negyedik helyet a Far Cry New Dawn tudta megszerezni magának, míg az ötödik pozíciót a Red Dead Redemption 2 foglalhatta el.A hardverek tekintetében a februárt egyébiránt ezúttal a Nintendo nyerte, lévén bár szoftvereik gyakorlatilag sehol nincsenek az eladási listán, azonban mégis a Switch volt a legkelendőbb konzol, ami leginkább az aktuális generáció kifulladását jelzi, hiszen