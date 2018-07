Az Anthem a BioWare gyermeke, nem az EA erőltette rájuk az új irányt

Az Anthem merőben más játék, mint a BioWare eddigi munkái, ez pedig sokakat arra engedett következtetni, hogy a csúnya gonosz Electronic Arts biztosan bekebelezte a Mass Effect-játékok atyjait, és ők erőltették rájuk a projektet.

James Ohlen nemrégiben távozott a fejlesztőstúdiótól, viszont az Anthem en még ő is ott hagyta a keze nyomát. Az úr kijelentette, hogy azok az összeesküvés-elméletek, miszerint az EA dirigál, teljes mértékben valótlanok,Bár tényleg rizikót vállalnak ezzel a stílusváltással, elmondása alapján már a Neverwinter Nights is más jellegű játék volt akkoriban, mint előző munkáik, a Star Wars: The Old Republicról meg már nem is beszélve. Végül megnyugtatta a közönséget, hogy az Anthem nem azt jelenti, hogy a jövőben nem jönnek olyan műfajú címek, mint amilyeneket megszoktunk már a srácoktól.