Az Anno 1800 is Epic Games Store-exkluzív lesz

Töretlenül folytatja az Epic az exkluzívok felvásárlását a saját digitális platformjához, most ismételten egy olyan szoftvert sikerült magához ragadnia, amit nem kevesen várnak, mégpedig az Anno 1800 -at.

Persze emellett a Ubisoft Store-ból is lecsaphatunk rá digitálisan, azonban aki még az április 16-ai premiert megelőzően ruház be egy példányra a Steamen, az a Valve platformján tudja majd nyúzni a játékot, ellenben aki nem rendel elő, az elesik a lehetőségtől,Ennek ellenére viszont launchertől függetlenül nyomhatja majd együtt az Anno 1800 -at a PC-s közösség, így legalább ennek tekintetében nincs feldarabolva a játékostábor. Természetesen minden platformon jönni fognak a jövőbeni frissítések, emiatt nem kell aggódni.