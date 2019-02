Az angoloknál a Kingdom Hearts 3 jött, látott és mindent vitt

A GamesIndustry jelentése alapján kiderült, hogy a brit játékfogyasztók milyen címekre is vetették rá magukat a héten, ami alapjáraton nem lenne érdekes, viszont közben ugyebár megjelent egy Kingdom Hearts 3

Nemcsak, hogy megjelent, de azonnal fenekestül felfordította az angol eladási listákat: konkrétan a Kingdom Hearts 3 kapásból bekatapultált az első helyre, maga mögé utasítva ezzel a Resident Evil 2 remake-et, a Red Dead Redemption 2-t, a FIFA 19-et és a Call of Duty: Black Ops 4-et -Persze ez azért annyira nem meglepő, 15 éve várunk a játékra, és egy ekkora kultuszcím, mint a Kingdom Hearts 3 , esélytelen, hogy ne legyen siker, az meg már csak cseresznyeként szolgál a tortára, hogy a játék ráadásul kiváló lett 1. Kingdom Hearts III2. Resident Evil 23. Red Dead Redemption 24. FIFA 195. Call of Duty: Black Ops 46. New Super Mario Bros U7. Mario Kart 8: Deluxe8. Super Smash Bros Ultimate9. Grand Theft Auto V10. Spyro Reignited Trilogy