Az amerikai események hatására módosították a Border War skin leírásán a Call of Duty: Modern Warfare-ban

Egészen torz irányt vett a világunk az elképesztően agresszív, már-már inkább polgárháborúba hajlott amerikai tüntetések hatására, így olyan dolgok kerültek, vagy kerülnek hamarosan betiltásra, melyek évtizedek óta nem szúrták a szemét senkinek sem.

Ki gondolta volna például, hogy egy egyszerű videojátékos skin, ami a valóságban nem is létezik, rasszista és gyűlöletkeltő legyen? Mi sem, de a Call of Duty: Modern Warfare esetében most mégis ezért módosítják a Border War skin nevét és leírását (!), így az OK-jelzés kivétele után - ami állítólag a fehér felsőbbrendűséget hirdeti -, most ez lett a következő célpont, mertEgyrészt változott a skin neve, Border War helyett Home on the Range név alatt találhatjuk meg, és a cowboy kalapos texasi rendőrt mintázó megjelenés leírása is átalakult, mert nem lehet olyat szerepeltetni, hogy agy rendőr megmutassa a bűnözőknek, hogy a rossz úton járnak, mint ahogyan az eredeti szövegben szerepelt. A kérdés akkor az, hogy mire valók a rendőrök?