Az amerikai egyetemek után a középiskolákba is beköltöznek az e-sportok

Bár hazánkban sok esetben még maguk a játékosok is ferde szemmel tekintenek az e-sport jelenségre, azonban Amerikában olyannyira előrehaladott az egész folyamat, hogy a legfrissebb hírek szerint hamarosan már a középiskolákban is találkozhatnak vele a diákok.

Az NFHS legfrissebb rendelkezéséből ugyanis megtudtuk, hogy szeptembertől már nemcsak hagyományos sportokat űzhetnek a diákok az iskola falai között, hanem jelentkezhetnek e-sportra is, ami sokak számára azért lehet nagy előrelépés, mert a rendelkezés értelmében az intézményeknekAz NFHS már fel is kérte a PlayVS nevű szervezetet, hogy a jelentkező iskolák számára minden segítséget megadjanak, és bár azt egyelőre nem tudni még, hogy milyen szabályok vonatkoznak majd az e-sportolókra - például bizonyos átlag elérése és így tovább -, ellenben az biztos, hogy a lövöldözős játékok nem kerülhetnek be az intézmény falai közé, csak sport- és verekedős címek, valamint MOBA alapú alkotások.