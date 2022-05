Az AMC szerezte meg az Alan Wake-sorozat jogait

Az Alan Wake-ből tévésorozatot készít az AMC, jelentette be a fejlesztő Remedy, ahogyan azt több forrás is megerősítette, többek között az Androgeek magazin is megírta a szóban forgó információt.

A játék megjelenésének tizenkettedik évfordulóját ünneplő videóban a Remedy kreatív igazgatója, Sam Lake megerősítette, hogy a csatorna megszerezte a jogokat a tévésorozat fejlesztéséhez. Először 2018-ban jelentették be, hogy az Alan Wake-ből tévésorozat készül, a Legionból ismert Peter Calloway lesz a showrunner, Lake pedig az executive producer. Nem világos, hogy Calloway még mindig részt vesz-e a projektben az AMC-nél.A The Twilight Zone által inspirált Alan Wake végig fiktív tévéműsorokat használ a nagy cselekménypontok közvetítésére, és az epizodikus szerkezet is a tévés formátumot utánozza. A Remedy is kísérletezett már játék és tévé crossoverrel a 2016-os Quantum Break című játékában.

Nézd nagyban ezt a videót!