A mostanában megjelenő Need For Speedek minőségi görbéjét elnézve nem vagyunk benne biztosak, hogy akár egy régi klasszikus újrázása fel tudná lendíteni ismét a brand renoméját, ettől függetlenül nem utasítanánk el a Need For Speed: Hot Pursuit remaster gondolatát.

Régóta pletykálják már ezt az újrakeverést, azonban most az Amazon kínálatában bukkant fel a stuff. Egyelőre csak helytartó jelleggel van jelen az adatlap, ergo semmi különösebb adat sincs rajta, de nem lepődnénk meg, ha idén kapnánk egy Hot Pursuit újrakeverést., valamint egy 35 fontos árcédula is fel van tüntetve, ami nagyjából 13,999 forintot jelez - magyarán tehát nem teljes áron jön, legalábbis az Amazon szerint.