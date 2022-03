Az Amazon Prime Video csaphatott le a God of War televíziós sorozatra

Könnyen lehet, hogy nem az HBO, hanem az Amazon Prime Video műsorán tekinthetjük majd meg a régóta pletykált God of War televíziós sorozatot, a Deadline értesülései szerint ugyanis az Amazon megkezdte a kapcsolódó tárgyalásokat a Sony Pictures Televison részelgével.

Amennyiben az egyeztetések sikerrel záródnak,, méghozzá Mark Fergus és Hwk Ostby, a The Expanse alkotóinak, illetve Rade Judkins, a Wheel of Time producerének köszönhetően.Bár a God of War televíziós sorozat érkezése ma már nyílt titoknak tekinthető, egyelőre azonban semmiféle konkrét részlet nem látott napvilágot róla, így még a lehetséges szereposztásról vagy az esetleges megjelenési dátumról sem hallottunk.