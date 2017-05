Az alsóbb szegmensben erősödhet nagyot az NVIDIA

Az NVIDIA nem panaszkodhat a grafikus kártyák piacán betöltött piaci szerepére, hiszen az AMD olykor fellángoló újdonságaival szemben a zöld oldal általában valóban friss és nagyon erős termékeket tesz le az asztalra.

Nemrég a vállalat vezetője Jen-Hsun Huang beszélt elég nyíltan a vállalaton belüli gondolkodásról, a jövőről és a piaci helyzetről. Huang egyfelől dicsérte a Nintendo Switch konzolját, szerinte hosszú évek óta nem volt ilyen izgalmas konzol a piacon, de ami talán ennél is érdekesebb, hogy aSzerinte ugyanis a széria növekedését leginkább a 200-300 dolláros szegmens növelheti, melyekre általában azok pályáznak, akik egy újabb konzol és egy PC között vacillálnak. Akik pedig 144Hz-re, 4K felbontásra és komoly játékélményre vágynak, úgyis megveszik a bivalyerős csúcskártyákat és nem érik be a konzolos korlátokkal.Ez jó hír lehet a hazai vásárlóknak is, hiszen azt is sugallja, hogy a jövőben a megfizethetőbb kártyák terén is bővülhet a kínálat, miközben évről-évre erősödik a szegmens.