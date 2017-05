Az Alpha Protocol feltámasztását tervezi az Obsidian?

Izgalmas Twitter-bejegyzést írt ma délután az Obsidian csapata, akik úgy tűnik, hogy talán parancsba kapták a Sega részéről az egykori Alpha Protocol című akció-szerepjáték feltámasztását, ami hibái ellenére egy igencsak kellemes alkotás volt annak idején.

Történt ugyanis, hogy az Obsidian a Twitteren a következő szöveget tette közzé: "Mi lenne, ha...?", majd belinkelték a Gematsu azon cikkét, amelyben ők is megírják a Sega terveit a régi IP-k feltámasztásával kapcsolatban, melyről mi is beszámoltunk korábban Ha összerakjuk mindezt, és végiggondoljuk, hogy a Segának és az Obsidiannak mi dolga volt egymással a múltban, akkor. Talán jöhet a folytatás? Esetleg csak reménykednek a fejlesztők? Bármiről is legyen szó, mi is velük reménykedünk!