Az álladat is elhagyod a legújabb Mass Effect Andromeda trailertől!

Ahogyan azt a Bioware megígérte nekünk, ma délután bemutatkozott végre a Mass Effect Andromeda legújabb kedvcsinálója, amely egy cinematic trailer lett, és olyan hatásosra sikerült, hogy garantáltan elhagyod tőle az álladat.

Pláne azért, mert, így Kalo Jath-ot és Cora-t is, de a videó egyik csúcspontja alighanem a legújabb faj bemutatkozása lesz.Nem is húznánk tovább a drága időtöket, csak annyit böknénk még ide, hogy a Mass Effect Andromeda megjelenését még mindig március 23-án várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Hogy azértebbe a hírbe, a Bioware nem elégedett meg egy friss trailerrel, lévén rögtön egy másodikat is bemutatott nekünk, amelyből a Pathfinder csapat jelentését és tagjait ismerhetjük meg jobban.