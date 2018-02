Az Activision több új Crash Bandicoot játékot akar

Izgalmas híreket hozott nyilvánosságra az Activision Crash Bandicoot-hoz kapcsolódó terviről a Licensing Source Book Europe aktuális katalógusa, amiből kiderült, hogy a kiadó egy 5 éves tervet dolgozott ki kedvenc hősünk jövőjével kapcsolatban.





Az alábbiakban általatok is megtekinthető bizonyíték alapján az Activision nagyon elégedett volt a Crash Bandicoot N.Sane Trilogy sikerével, ezáltal még az idén elkészítik azt PC-re és Nintendo Switch-re is, deBár az Activision egyelőre sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta az értesüléseket, ellenben mint az alábbiakban magatok is láthatjátok, a csapat 2022-ig rendelkezik komplett tervekkel a Crash Bandicoot-sorozat jövőjével kapcsolatban.