A Crash Bandicoot 4: It's About Time mögött álló fejlesztőbrigád, a Toys For Bob kapcsán felmerültek azok a pletykák, hogy leépítések lettek volna a cégen belül, ami igencsak szomorú hír lenne egy ilyen kiváló brigád esetében.

Az Activision szóvivője megerősítette a VGC magazin munkatársainak, hogy szó sincs ilyesmiről, echte, amely felett már ugyebár ők rendelkeznek.Sőt mi több, aktívan keresik a friss tagokat a csapatba bővítés gyanánt, és azontúl, hogy a Crash Bandicoot 4: It's About Time-ot támogatják, a társaság a Call of Duty: Warzone-ba is besegít, ahogyan az nem is olyan rég már kiderült