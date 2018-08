Az Activision szerint nagyon jól megy előrendelésben a Call of Duty: Black Ops 4

Az Activision is előhozakodott aktuális pénzügyi jelentésével, melyben összefoglalták a 2019-es üzleti esztendő első negyedévét, így kiderült, hogy a csapatnak nincs oka panaszra, és nagy valószínűséggel egy ideig még nem is lesz.

Kiderült ugyanis, hogy a kiadó szerint nagyon erős az előrendelések tekintetében a Call of Duty: Black Ops 4 , de a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy is kiemelkedő teljesítményt produkál PC, Xbox One és Nintendo Switch platformokon.A konkrét számok tükrében egyébiránt, amiből csak az Activision hozott 45 milliót, amit leginkább a Call of Duty WWII és a Destiny 2 harácsolt összeA 352 millióból 37 millió aktív havi felhasználóval büszkélkedhet a Blizzard is, akik leginkább az új World of Warcraft kiegészítővel robbantanak majd nagyot, de a leginkább elképesztő, hogy az Activision a King teljesítményét is ide számolta, akik 270 millió felhasználót tudtak megmozgatni a negyedévben.Ezt a csapat a Candy Crush mobiljáték különböző megjelenésivel érte el, mely még mindig elképesztően népszerű és óriási pénzeket hoz a konyhára, sőt mi több, egy átlagos játékos naponta legalább 36 percig élvezi benne a gyémánttologatást, ami rekordösszeg egy mobiljátéktól.