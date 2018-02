Az Activision hivatalosan bejelentette, hogy a Treyarch hozza az idei Call of Duty-t

Bár eddig is köztudott és logikus is volt egyszerre, az Activision Blizzard legújabb pénzügyi jelentéséből azonban kiderült, hogy egyrészt bámulatos negyedévet zárt a kiadó, másrészt pedig, hogy a Treyarch hozza el nekünk az idei Call of Duty-játékot.

Mint a franchise kapcsán megtudtuk, a Call of Duty WWII a tavalyi év legjobban fogyó konzolos játéka lett világszerte, és a sorozat eddigi legjobb rajtját produkálta a kurrens generációban, ezáltal a trimeszterben jóval több fogyott belőle, mint korábban a Call of Duty: Black Ops 3-ból.Az Activision kiemelte még, hogy a Call of Duty WWII a PlayStation platformon is rekordot döntött, korábban ugyanis még egyetlen digitális játékból sem adtak el annyit a megjelenés napján, mint az új COD-ból, így nem meglepő, hogy jön a folytatás, amivel kapcsolatban, és a korábbi pletykák szerint a Call of Duty: Black Ops 4 lehet majd.A pénzügyi jelentésben az Activision Blizzard egyébiránt a Destiny 2-t és az Overwatch-ot emelte ki alaposabban, így a Bungie shooteréről megtudtuk, hogy a kiadó idén legalább egy nagy kiegészítőt hoz majd hozzá - a kisebb extrák mellett -, míg a Blizzard elképesztően sikeres multis lövöldéjéhez 2018-ban sem kell nélkülöznünk az újabb hősöket.