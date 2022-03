Az Activision Blizzard, az Epic Games és az Electronic Arts is leállítják értékesítéseiket Oroszországban

Újabb nagy kiadók csatlakoztak a háború miatt az Oroszország elleni bojkotthoz, így a Micorosoft vagy a CD Projekt után most három újabb nagyágyú döntött úgy, hogy teljesen kivonul az orosz piacról, hogy ezzel fejezze ki tiltakozását.

A három legújabb csatlakozó, akik mind a digitális, mind a fizikai eladásokat leállították Oroszországban és Fehéroroszországban azért, hogy csatlakozzanak ahhoz a nyugati nyomáshoz, ami várakozásaik szerint jobb belátásra bírhatja az oroszokat.Az Activision Blizzard a bojkott mellett több mint 300 000 dollárnyi adományt is gyűjtött Ukrajna megsegítésére, és ígéretet tettek arra, hogy a jövőben további jótékonysági kereteket különítenek el ebből a célból.Érdekesség, hogy bár az Epic Games leállítja a játékok kereskedelmét, alkotásaik továbbra is játszhatóak maradnak, aminek az oka az, hogy ezek is egyfajta kommunikációs eszközök az orosz emberek számára, a szabad világnak márpedig nyitva kell maradnia előttük a propagandával szemben.