Az Acer Predator brand is szponzorálni fogja a Rainbow Six: Siege esport ligáját

Rainbow Six: Siege kompetitív szcéna minden eddiginél magasabb szintre jutott mostanra, a Pro League névvel fémjelzett esport liga pedig most egy fontos új partnert tudhat magáénak.

Az Acer Predator brand ugyanis mostantól a Rainbow Six Pro League szponzoraként tetszeleg, eme friss partnerkapcsolat keretében pedig prémium minőségű asztali PC-ket, laptopokat és monitorokat fog szolgáltatni a gyártó a rendezvénysorozathoz, most júniustól egészen 2020 novemberéig. Ez még nem minden, merthogyAz újdonsült társulás által pedig további változások is bekövetkeznek, például frissítik a map poolt, ami előfordul majd a Pro League-ben, a díjazás is 626 ezer dollárra emelkedik, valamint a teljesen újragondolt felépítés képében a két játéknap helyett mostantól egy héten át folynak majd a megmérettetések.