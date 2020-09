Az Acer is felvértezi a Predator Orion-szériáját a legújabb Nvidia GeForce videókártyákkal

Az Acer frissen bejelentette, hogy az Orion gaming asztali PC-ik támogatni fogják teljes körűen az Nvidia újonnan leleplezett GeForce RTX 30-as szériájú VGA-it, ennek értelmében pedig egy kazal vérfrissítést jelentettek be a portfóliójukhoz kapcsolódóan.

Egyrészt a-es a soros, amit kérhetünk majd az új szériával, így akár a 3090-es modellel is, illetve emellett az Intel Core i9-10980XE Extreme Edition processzorát is mellérendelhetjük.-es széria is frissül, ahol az új Nvidia videókártyák mellett a 10. generációs Intel Core i9-10900K CPU-k mellett tehetjük le a voksunkat. Természetesen asem marad ki a sorból, amivel legfeljebb az RTX 3070-ig mehetünk, illetve 10. generációs Intel Core i7 CPU-ig.Végül pedig új bejelentésként itt van nekünk a 24,5 colos, full HD felbontáson operálómonitor, ami esetében a 360 Hz-es képfrissítési ráta jelenti az igazi ütőkártyát. 99%-os sRGB színlefedettség jellemzi, hovatovább az Nvidia G-Sync technológiával még inkább ki lehet sajtolni a maximumot a vizuális élményből.