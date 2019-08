Az ACE Team bejelentette a Rock of Ages 3-at

A Zeno Clash jóvoltából az egész világ megismerte cirka 10 évvel ezelőtt a chilei ACE Team nevét, akik időközben nagyobb sikert csináltak a Rock of Ages című őrültségből, így nem meglepő, hogy most bejelentették a sorozat legújabb tagját.

A Rock of Ages 3: Make & Break PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt megjelenhet majd valamikor 2020 elején, a játékmenet terén változatlan alapokkal, de mégis jelentős újdonságokkal, így, ahol nem védekeznünk, hanem támadnunk kell.Méghozzá valami nagy dologgal, legyen az akár egy óriási szikla, akár egy hatalmas sajt, a cél az, hogy az előttünk álló várat, erődöt vagy bármi mást a környezetével egyetemben elpusztítsuk, de legalábbis minél nagyobb rombolást kivitelezzünk.A Rock of Ages 3: Make & Break-ben találunk majd kompetitív élményeket, sőt egy egyszerű pályaszerkesztőt is, de inkább megmutatjuk mindezt a gyakorlatban, lévén az első kedvcsináló már berobogott hozzá.

