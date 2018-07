Az A Way Out fejlesztőinek következő játékát is az Electronic Arts adja ki

Az EA hónapok leforgása alatt beküzdötte magát a legmegosztóbb kiadók soraiba, de ahogy a játékosok között, úgy a fejlesztők közt is akadnak olyanok, akik pozitívan tudnak nyilatkozni a vállalatról.

Tavaly jött a Hazelight Studios gyermeke, az A Way Out , és három hét alatt máris egymillió eladott példánnyal büszkélkedhettek, melyet az EA úgy kalkulált, hogy a játék teljes pályafutása alatt fognak ennyit eladni belőle. Talán éppen ezért nem véletlen, hogy ez a gyümölcsöző partnerség a stúdió következő játékára is érvényes lesz, melyet szintén az Electronic Arts fog kiadni.A játék rendezője, Josef Fares elmondta, hogy az EA nagyon támogató a projektjeikkel kapcsolatban, de egyébként nem igazán érdekli, hogy melyik kiadó égisze alatt dolgoznak. Tiszteletben tartja a pénzügyi aspektusát a kiadásnak,Éppen ezért jött nekik kapóra az EA, akikkel várhatólag a következő hónapban kezdenek el dolgozni az új projektjükön, de Fares elmondása alapján még valószínűleg évekig nem fogunk belőle látni semmit, annyit viszont megosztott, hogy egy nagyobb és hosszabb játékról lesz szó, mint az A Way Out